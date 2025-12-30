Afyonkarahisar'da Polis 60 Çift İmitasyon Ayakkabı Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin Şuhut ilçesinde düzenlediği denetim ve aramalarda imitasyon olduğu değerlendirilen 60 çift ayakkabı ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

Denetimler kapsamında 3 farklı iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, sahte ve imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı bulundu ve ürünlere el konuldu.

Soruşturma ve uyarı

Konuya ilişkin işlemlerin adli makamlarca titizlikle takip edildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeye çağırdı.

