Afyonkarahisar'da Polis 60 Çift İmitasyon Ayakkabı Ele Geçirdi

Şuhut ilçesinde yapılan denetimlerde 3 iş yerinde arama yapıldı; sahte olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:25
Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin Şuhut ilçesinde düzenlediği denetim ve aramalarda imitasyon olduğu değerlendirilen 60 çift ayakkabı ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

Denetimler kapsamında 3 farklı iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, sahte ve imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı bulundu ve ürünlere el konuldu.

Soruşturma ve uyarı

Konuya ilişkin işlemlerin adli makamlarca titizlikle takip edildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeye çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

