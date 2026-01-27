Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen şahıs kurtarıldı

Olay ve müdahale

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık işlemleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu düşen şahıs yaralı olarak asansör boşluğundan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI.