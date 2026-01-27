Kahramanmaraş'ta Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki bir apartmanda asansör boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:41
Kahramanmaraş'ta Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen şahıs kurtarıldı

Olay ve müdahale

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık işlemleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu düşen şahıs yaralı olarak asansör boşluğundan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
3
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları