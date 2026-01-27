Niğde'de 19-25 Ocak 2026 Güvenlik ve Asayiş Bilançosu Açıklandı

Niğde'de 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekiplerinin operasyonlarında çok sayıda suç ve suç unsuru ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:41
Niğde'de Haftalık Asayiş ve Güvenlik Raporu (19-25 Ocak 2026)

Niğde'de 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen geniş çaplı güvenlik ve asayiş uygulamalarında çok sayıda suç ve suç unsuru ortaya çıkarıldı.

Genel Asayiş ve Yakalamalar

Bu dönemde meydana gelen asayiş olayları kapsamında il genelinde toplam 232 şahıs hakkında işlem başlatıldı; bunlardan 5 kişi adli makamlarca tutuklandı. Çalışmalar sırasında 2 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Narkotik operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken, 21 kişi serbest bırakıldı. Operasyonlarda 57,63 gram uyuşturucu madde ve 54 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı; şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 761.250 adet makaron, 677 adet sağlık için tehlikeli madde, 80 litre etil alkol ve 1 sahte çek bulunuyor.

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 14 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme Başarıları

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu ateş etme, farklı kimlik kullanma, hırsızlık, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve trafik kazası sınıflarında olmak üzere toplam 7 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve ilgili olaylarla bağlantılı 7 fail tespit edildi.

Trafik Denetimleri ve İhlaller

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 23.485 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali tespit edilenler arasında 376'sı motosiklet olmak üzere 2.735 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı; 66 araç (bunlardan 3'ü motosiklet) trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 208 araç sürücüsünden 206'sına cezai işlem uygulandı.

Niğde'de yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, emniyet ve jandarma birimlerinin asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik güvenliğini sağlama yönündeki koordineli çabalarını ortaya koyuyor.

