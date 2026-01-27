İzmir'de 27 Yıl 9 Ay 10 Gün Hapisle Aranan T.P. Yakalandı

İzmir Asayiş Şube ekipleri, hakkında 27 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 2 bin 120 TL cezası bulunan T.P.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:43
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri operasyonu

İzmir polisinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan T.P. gözaltına alındı.

Dün gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde Güven Timleri şüphe üzerine T.P.'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında; T.P.'nin ’Dolandırıcılık’, ’Hırsızlık’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplam 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 120 TL kesilmiş para cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

