İzmir'de 27 Yıl 9 Ay 10 Gün Hapisle Aranan T.P. Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri operasyonu

İzmir polisinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan T.P. gözaltına alındı.

Dün gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde Güven Timleri şüphe üzerine T.P.'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında; T.P.'nin ’Dolandırıcılık’, ’Hırsızlık’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplam 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 120 TL kesilmiş para cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İZMİR’DE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 27 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ.