Afyonkarahisar'da Refüjden Uçan Araç: 3 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da arazinin aracının yaklaşık 5 metrelik refüjden aşağı uçarak bir evin istinat duvarına çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CAB 733 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, yaklaşık 5 metre yükseklikteki refüjden alt yola uçarak bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Soruşturma

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

