Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde miras meselesi nedeniyle, babasını patlayıcıyla öldürmekle suçlanan sanık ve ona yardım ettiği öne sürülen üç kişinin yargılandığı dava ertelendi.

Duruşma detayları

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki baba Mehmet E. ile tutuklu sanık oğlu Polat E. ve Baran A. katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Abas A. ve Berkant K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayısa erteledi.

İddianame ve müşteki beyanı

İddianamede, babası Mehmet E.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen tutuklu sanık Polat E. ile ona yardım ettikleri öne sürülen Abas A., Baran A. ve Berkant K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan müşteki baba Mehmet E., olayın yanlış değerlendirildiğini belirterek, "Benim arabama zarar vermek için bu işe girişmişler. Ama maalesef ölüme teşebbüs diye olayı büyüttüler. Ben bunu kabul etmiyorum. Oğlumun tahliye edilmesini istiyorum, bu cezayı kabul etmiyorum" dedi.

