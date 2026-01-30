Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu güç şartlar altında hastaneye ulaştırıldı.

Çağrı ve müdahale

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 98 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikâyeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker için aileleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Mahalle yoluna düşen çığın ulaşımı engellemesi üzerine sağlık ekipleri doğrudan bölgeye gidemeyince, müdahaleye belediye ekipleri dahil oldu.

Zorlu çalışma ve ulaşım

Belediye ekipleri, yola düşen karları temizleyerek ambulansların mahalleye erişimini sağladı. Ekipler, yer yer 1.5 metreyi aşan kar örtüsünde yaklaşık 5 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından akşam saatlerinde hastalara ulaştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki hasta, daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahallenin koşulları

İran sınırında ve yüksek dağlarla çevrili olan yaklaşık 500 nüfuslu Sualtı Mahallesi, çetin kış şartlarıyla biliniyor. Operasyon, bölgenin zorlu coğrafi ve iklim koşullarında ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

