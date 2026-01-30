Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Sualtı Mahallesi'nde çığ nedeniyle kapanan yolda 5 saatlik çalışmalarla 80 yaşındaki Bekir Kaya ve 17 yaşındaki Beyza Teker hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:39
Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu güç şartlar altında hastaneye ulaştırıldı.

Çağrı ve müdahale

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 98 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikâyeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker için aileleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Mahalle yoluna düşen çığın ulaşımı engellemesi üzerine sağlık ekipleri doğrudan bölgeye gidemeyince, müdahaleye belediye ekipleri dahil oldu.

Zorlu çalışma ve ulaşım

Belediye ekipleri, yola düşen karları temizleyerek ambulansların mahalleye erişimini sağladı. Ekipler, yer yer 1.5 metreyi aşan kar örtüsünde yaklaşık 5 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından akşam saatlerinde hastalara ulaştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki hasta, daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahallenin koşulları

İran sınırında ve yüksek dağlarla çevrili olan yaklaşık 500 nüfuslu Sualtı Mahallesi, çetin kış şartlarıyla biliniyor. Operasyon, bölgenin zorlu coğrafi ve iklim koşullarında ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE RAHATSIZLANAN KALP HASTASI VE YÜKSEK ATEŞ HASTASI 2...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE RAHATSIZLANAN KALP HASTASI VE YÜKSEK ATEŞ HASTASI 2 VATANDA EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE RAHATSIZLANAN KALP HASTASI VE YÜKSEK ATEŞ HASTASI 2...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Samsun İlkadım'da Motosikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
5
Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
7
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları