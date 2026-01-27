Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Elektronik Ürünlerle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah ve Elektronik Ürün Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin kent girişinde yaptığı uygulamada durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Uygulama ve Arama Detayları

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve elektronik malzeme bulundu.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayda araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma işlemleri ve delillendirme süreci yetkili birimlerce devam ediyor.

