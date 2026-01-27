Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Elektronik Ürünlerle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da kent girişinde durdurulan araçta 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:01
Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Elektronik Ürünlerle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah ve Elektronik Ürün Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin kent girişinde yaptığı uygulamada durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Uygulama ve Arama Detayları

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve elektronik malzeme bulundu.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayda araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma işlemleri ve delillendirme süreci yetkili birimlerce devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCA VE...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCA VE DEĞİŞİK TÜRLERDE ELEKTRONİK ÜRÜNLE YAKALANAN BİR ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCA VE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı
6
Dalaman'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları