Şişli'de Durdona Khokimova Cinayeti: Ceset Parçalarını Bavulla Taksiye Taşıma Anları

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler; zanlılar Ümraniye'den bavulla taksiye biniş anında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:08
Şişli'de Durdona Khokimova Cinayetine İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde neler var?

Görüntülerde, cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen zanlıların Ümraniye'den hareket ettiği, içinde ceset parçaları bulunan bir bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor. Kamera kayıtları, şüphelilerin bavulu taksiye taşıma ve araca yerleştirme sürecini kaydediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet birimleri görüntüler üzerinden kimlik tespiti ve olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmaya çalışıyor. Yetkililer, delillerin toplanması ve şüphelilerin takibi için incelemelerini sürdürüyor.

Şişli bölgesinde bulunan çöp konteynerinde ortaya çıkan vahim olay, kentte geniş yankı uyandırdı ve adli süreç yakından takip ediliyor.

Parçalanmış cesedi böyle taşıdılar

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

