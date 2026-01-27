Şişli'de Durdona Khokimova Cinayeti: Ceset Parçalarını Bavulla Taksiye Taşıma Anları

Şişli'de Durdona Khokimova Cinayetine İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde neler var?

Görüntülerde, cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen zanlıların Ümraniye'den hareket ettiği, içinde ceset parçaları bulunan bir bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor. Kamera kayıtları, şüphelilerin bavulu taksiye taşıma ve araca yerleştirme sürecini kaydediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet birimleri görüntüler üzerinden kimlik tespiti ve olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmaya çalışıyor. Yetkililer, delillerin toplanması ve şüphelilerin takibi için incelemelerini sürdürüyor.

Şişli bölgesinde bulunan çöp konteynerinde ortaya çıkan vahim olay, kentte geniş yankı uyandırdı ve adli süreç yakından takip ediliyor.

Parçalanmış cesedi böyle taşıdılar