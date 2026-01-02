Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: Dinar'da 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Operasyon ve iddialar

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, Dinar ilçesinde eğlence merkezlerine önceden denetim yapılacağı bilgisini verdiği iddia edilen 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren alkollü eğlence mekânı sahibi ile ilçede görev yapan bir kamu görevlisinin irtibatlı olduğu; yapılacak uygulama ve anlık denetimler hakkında bilgi aldığı ve bu bilgileri eğlence mekânı sahibine bildirerek karşılığında para aldığı yönünde ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Arama ve ele geçirilen materyaller

Yapılan operasyonda 1 kamu personeli ve 1 mekan sahibi olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı. İlçede bulunan 1 eğlence mekanı, 1 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

