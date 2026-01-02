DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: Dinar'da 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar Dinar'da yapılan operasyonda, eğlence mekânlarına önceden denetim bilgisi verdiği iddia edilen 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:19
Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: Dinar'da 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: Dinar'da 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Operasyon ve iddialar

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, Dinar ilçesinde eğlence merkezlerine önceden denetim yapılacağı bilgisini verdiği iddia edilen 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren alkollü eğlence mekânı sahibi ile ilçede görev yapan bir kamu görevlisinin irtibatlı olduğu; yapılacak uygulama ve anlık denetimler hakkında bilgi aldığı ve bu bilgileri eğlence mekânı sahibine bildirerek karşılığında para aldığı yönünde ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Arama ve ele geçirilen materyaller

Yapılan operasyonda 1 kamu personeli ve 1 mekan sahibi olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı. İlçede bulunan 1 eğlence mekanı, 1 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları