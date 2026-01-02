DOLAR
İstanbul'da Nöbetçi Eczanelerde Salgın Yoğunluğu

Havaların soğumasıyla İstanbul'da bulaşıcı hastalıklar arttı; bazı ilçelerde nöbetçi eczane önlerinde yoğun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:46
İstanbul'da nöbetçi eczanelerde salgın yoğunluğu

Soğuyan havalarla birlikte artış gözlemlendi

Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıkların artması, İstanbul genelinde nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaratıyor. Özellikle bazı ilçelerde nöbetçi eczane önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Hastane muayenelerinin ardından eczanelere yönelim

Hastane muayenelerini takiben ilaç temin etmek için soluğu eczanelerde alan vatandaşların, nöbetçi eczanelerin önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Salgın dönemlerinde bu yoğunlukların daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer ve sağlık çalışanları, gerekli önlemlere dikkat edilmesi ve mümkünse kalabalığın yoğun olduğu saatlerden kaçınılması yönünde uyarılarda bulunuyor. Salgın dönemlerinde hijyen ve korunma tedbirlerinin önemi bir kez daha öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

