DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Diyarbakır'da Üst Geçitte Çocuklara Şiddet: O Anlar Kamerada

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki üst geçitte bir şahıs, ilerleyen 3 çocuğu merdivenden çıkarak yumruklayıp öldüresiye dövdü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:01
Diyarbakır'da Üst Geçitte Çocuklara Şiddet: O Anlar Kamerada

Diyarbakır'da Üst Geçitte Çocuklara Şiddet: O Anlar Kamerada

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki üst geçitte yaşandı

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın merdivenlerden çıkarak üst geçit üzerinde ilerleyen çocuklara yöneldiği ve yumrukladığı görülüyor.

Olay anı, bir aracın içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi; kayıtta saldırının gerçekleştiği anlar net şekilde yer alıyor.

DİYARBAKIR'DA BİR ŞAHIS, ÜST GEÇİTTE ÇIKARAK ÇOCUKLARI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜ ANLAR CEP TELEFONU...

DİYARBAKIR'DA BİR ŞAHIS, ÜST GEÇİTTE ÇIKARAK ÇOCUKLARI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

DİYARBAKIR'DA BİR ŞAHIS, ÜST GEÇİTTE ÇIKARAK ÇOCUKLARI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜ ANLAR CEP TELEFONU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları