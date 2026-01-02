Diyarbakır'da Üst Geçitte Çocuklara Şiddet: O Anlar Kamerada

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki üst geçitte yaşandı

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın merdivenlerden çıkarak üst geçit üzerinde ilerleyen çocuklara yöneldiği ve yumrukladığı görülüyor.

Olay anı, bir aracın içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi; kayıtta saldırının gerçekleştiği anlar net şekilde yer alıyor.

