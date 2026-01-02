Cep telefonu kaydı ele verdi: Samsun'da otoparkçıya 14 yıl hapis

Olayın seyri ve yaralanmalar

Olay, 19 Ağustos 2025 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre otopark görevlisi Hikmet Ulusal (73) ile otoparkta aracı bulunan Murat Saraç (53) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ulusal, aracından aldığı tabancayla Saraç'a ateş etti. Açılan ateş sonucu Murat Saraç yaralanırken, arbede esnasında Ulusal da elinden vurularak yaralandı.

Yaralılar, Murat Saraç özel bir hastanede, Hikmet Ulusal ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede Murat Saraç'ın sol belinden giren merminin sol koltuk altından çıktığı, Hikmet Ulusal'ın sağ elinin parmağından vurulduğu tespit edildi.

Görüntüler ve emniyet işlemleri

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu görüntüleri, mahkeme sürecinde belirleyici delil olarak kullanıldı. Tedavisinin ardından Hikmet Ulusal, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı ve 20 Ağustos'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sanığın geçmişi ve açılan dava

Yapılan araştırmada, Hikmet Ulusal'ın 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü ve bu suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra "Rahşan Ecevit affı" kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Duruşma ve taraf beyanları

Duruşmada sanık Hikmet Ulusal, olay sırasında karşı tarafın kendisine hakaret ettiğini ve tehdit savurduğunu belirterek, ilk ateşin korkutma amaçlı olduğunu, ikinci ateşte ise kendini savunma kastı taşıdığını söyledi. Ulusal, öldürme kastı bulunmadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Mağdur Murat Saraç ise otoparka abone olduğunu, olaya ilişkin tanımadığı kişiyi gördüğünü ve otopark görevlisinin üçüncü kez silah doğrulttuğunu, silahı almaya çalışırken yerde boğuşma yaşandığını anlattı. Saraç, silahı alıp polise teslim ettiğini belirtti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, olayda "öldürmeye teşebbüs" suçunun oluştuğuna kanaat getirerek Hikmet Ulusal'a indirimsiz olarak 11 yıl hapis cezası; "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise indirimsiz 3 yıl hapis cezası verdi. Toplam ceza 14 yıl oldu ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY ANININ CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ MAHKEME İZLENİNCE SANIĞA VERİLEN CEZADA ETKİLİ OLDU.