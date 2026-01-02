DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Cep telefonu kaydı ele verdi: Samsun'da otoparkçıya 14 yıl hapis

Samsun'da otoparkçı Hikmet Ulusal, tartıştığı müşteriyi silahla yaraladığı olayda cep telefonu görüntüleriyle hüküm giydi; toplam 14 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:13
Cep telefonu kaydı ele verdi: Samsun'da otoparkçıya 14 yıl hapis

Cep telefonu kaydı ele verdi: Samsun'da otoparkçıya 14 yıl hapis

Olayın seyri ve yaralanmalar

Olay, 19 Ağustos 2025 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre otopark görevlisi Hikmet Ulusal (73) ile otoparkta aracı bulunan Murat Saraç (53) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ulusal, aracından aldığı tabancayla Saraç'a ateş etti. Açılan ateş sonucu Murat Saraç yaralanırken, arbede esnasında Ulusal da elinden vurularak yaralandı.

Yaralılar, Murat Saraç özel bir hastanede, Hikmet Ulusal ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede Murat Saraç'ın sol belinden giren merminin sol koltuk altından çıktığı, Hikmet Ulusal'ın sağ elinin parmağından vurulduğu tespit edildi.

Görüntüler ve emniyet işlemleri

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu görüntüleri, mahkeme sürecinde belirleyici delil olarak kullanıldı. Tedavisinin ardından Hikmet Ulusal, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı ve 20 Ağustos'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sanığın geçmişi ve açılan dava

Yapılan araştırmada, Hikmet Ulusal'ın 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü ve bu suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra "Rahşan Ecevit affı" kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Duruşma ve taraf beyanları

Duruşmada sanık Hikmet Ulusal, olay sırasında karşı tarafın kendisine hakaret ettiğini ve tehdit savurduğunu belirterek, ilk ateşin korkutma amaçlı olduğunu, ikinci ateşte ise kendini savunma kastı taşıdığını söyledi. Ulusal, öldürme kastı bulunmadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Mağdur Murat Saraç ise otoparka abone olduğunu, olaya ilişkin tanımadığı kişiyi gördüğünü ve otopark görevlisinin üçüncü kez silah doğrulttuğunu, silahı almaya çalışırken yerde boğuşma yaşandığını anlattı. Saraç, silahı alıp polise teslim ettiğini belirtti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, olayda "öldürmeye teşebbüs" suçunun oluştuğuna kanaat getirerek Hikmet Ulusal'a indirimsiz olarak 11 yıl hapis cezası; "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise indirimsiz 3 yıl hapis cezası verdi. Toplam ceza 14 yıl oldu ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY ANININ CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ MAHKEME İZLENİNCE SANIĞA VERİLEN CEZADA ETKİLİ OLDU.

OLAY ANININ CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ MAHKEME İZLENİNCE SANIĞA VERİLEN CEZADA ETKİLİ OLDU.

OLAY ANININ CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ MAHKEME İZLENİNCE SANIĞA VERİLEN CEZADA ETKİLİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları