Afyonkarahisar'da Şantaj ve Gasp Çetesi Polis Operasyonuyla Çökertildi

Afyonkarahisar'da şantaj ve gasp çetesi çökertildi

Polis operasyonu sonrası 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar kent merkezinde gerçekleşen operasyonda, eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları kişilerle buluşma bahanesiyle mağdurların evlerine giden ve fotoğraf çekerek şantaj uygulayan bir çete polis tarafından çökertildi.

İl emniyetine başvuran 2 eşcinsel şahıs, gasp ve şantaja uğradıklarını bildirince ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada, isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelilerin internette tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek fotoğraf çekip şantaj yaptıkları ve evde bulunan değerli eşyalar ile parayı gasp ettikleri tespit edildi.

Çete, polisin düzenlediği başarılı operasyonla çökertilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adliye sevk edilecekleri bildirildi.

