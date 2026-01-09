Alacabel'de Kar Etkili — Antalya-Konya Akseki-Seydişehir Yolunda Uyarı

Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 m rakımlı Alacabel mevkiinde başlayan kar, yaklaşık 20 km alanda etkili oldu; ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 08:37
Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Yüksek kesimlerde havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte yağmur, yerini kara bıraktı.

Antalya genelinde dün etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren özellikle Torosların yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

Saat 23.40 sıralarında başlayan kar yağışı, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi’nden itibaren Seydişehir yönüne yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili oldu.

Karayolları ekipleri Alacabel bölgesinde alarma geçti. Çok sayıda iş makinesiyle sahaya çıkan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Yer yer kar kalınlığı 5 ila 10 santimetreye ulaştı. Bölgede sürücülere ulaşımda dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, karayolunu kullanacak vatandaşların zincirsiz yola çıkmamaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

