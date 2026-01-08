Negmar Feribotu Eskihisar'a Yanaşamayıp Güvenli Bölgede Fırtınayı Bekliyor

Yalova'dan 11.20'de Topçular'dan ayrılan Negmar'a ait arabalı feribot, fırtına nedeniyle Eskihisar'a yanaşamayarak Kocaeli istikametinde güvenli bölgede bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:21
Negmar Feribotu Eskihisar'a Yanaşamayıp Güvenli Bölgede Fırtınayı Bekliyor

Negmar Feribotu Eskihisar'a Yanaşamayıp Güvenli Bölgede Fırtınayı Bekliyor

Olayın Detayları

Yalova'da, Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a hareket eden ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot, iskelenin önünde yanaşamayıp denizde sürüklendi.

Geminin, onlarca araç ve yüzlerce yolcu ile birlikte Kocaeli istikametinde bulunan güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından seferine devam edeceği bildirildi.

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara, gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisi verildi.

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN ARABALI FERİBOT, FIRTINAYA...

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN ARABALI FERİBOT, FIRTINAYA YAKALANDI.

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN ARABALI FERİBOT, FIRTINAYA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi
4
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
5
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
6
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları