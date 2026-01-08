Negmar Feribotu Eskihisar'a Yanaşamayıp Güvenli Bölgede Fırtınayı Bekliyor

Olayın Detayları

Yalova'da, Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a hareket eden ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot, iskelenin önünde yanaşamayıp denizde sürüklendi.

Geminin, onlarca araç ve yüzlerce yolcu ile birlikte Kocaeli istikametinde bulunan güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından seferine devam edeceği bildirildi.

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara, gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisi verildi.

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN ARABALI FERİBOT, FIRTINAYA YAKALANDI.