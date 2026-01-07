Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı: Asayişten siber suçlara kadar geniş kapsamlı çalışmalar sürüyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 753 kişinin yakalandığını açıkladı.

Vali Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısını İl Jandarma Komutanlığındaki toplantıda gerçekleştirdi. Toplantıda, il genelinde asayişten teröre, narkotikten siber suçlara, trafikten göçle mücadeleye kadar her alanda özverili çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Vali Yiğitbaşı konuşmasında şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl boyunca ilimizde kamu hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve şehrimizin her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret gösterdik. Her güvenlik başlığında elde edilen tüm olumlu verilerin bu yıl da devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asayişten narkotiğe, kaçakçılık suçlarından siber suçlara kadar birçok alanda elde edilen istatistiki veriler olumlu anlamda mücadele ettiğimizin kanıtıdır. Sorumlu olduğumuz tüm alanlarda her türlü suç ve suç odağı ile mücadelemizi, büyük bir azimle sürdürerek, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sürdürmekte kararlıyız. Belirlenen tarihlerde güvenlik güçlerince çeşitli suçlardan aranan 753 şüphelinin yakalandı. Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde Afyonkarahisar’da meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98’i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99’u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 96’sı aydınlatılmıştır."

Yetkililer, yürütülen operasyon ve denetimlerle kamu güvenliği ile vatandaş memnuniyetinin artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Yapılan çalışmaların sonuçları ve yakalanan şüphelilerin sayısı, ildeki güvenlik performansının göstergesi olarak öne çıkıyor.

Öne çıkan veriler: Yakalanan şüpheli sayısı: 753; asayiş olaylarının aydınlatma oranı: yüzde 98’i; kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı: yüzde 99’u; malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı: yüzde 96’sı.

