DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.898.806,06 -0,32%

Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar Bolvadin Çobanlar Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 01:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 01:27
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bolvadin, Çobanlar Kavşağı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.P. yönetimindeki 27 YU 355 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta M.T. idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi; araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR'DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kozmetik Fabrikası Yangını İddianamesi İade Edildi
2
Kozmetik fabrika yangınında iddianame iade edildi
3
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
4
Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
6
New York'ta Binlerce Kişi Times Meydanı'nda Venezuela İçin Yürüdü
7
Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları