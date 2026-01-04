Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bolvadin, Çobanlar Kavşağı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.P. yönetimindeki 27 YU 355 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta M.T. idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi; araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

