Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: Y.M. yakalandı, 10 yıl hapis

Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: Y.M. yakalandı
Operasyon ve gözaltı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucunda Şahinbey ilçesinde, fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP'TE JANDARMADAN FUHUŞ OPERASYONU: 1 ŞAHIS YAKALANDI