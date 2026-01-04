DOLAR
Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: Y.M. yakalandı, 10 yıl hapis

Gaziantep'te jandarma, fuhşa teşvik ve aracılık suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.M.'yi Şahinbey'de yakaladı; şahıs tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:02
Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: Y.M. yakalandı

Operasyon ve gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda Şahinbey ilçesinde, fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

