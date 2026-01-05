DOLAR
Eskişehir'de Feci Kaza: Ölen Yayaların Kimlikleri Belli Oldu

Eskişehir'de tramvaydan inen yayalara çarpan araçta 3 kişi öldü; kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve olayın ayrıntıları açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 02:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 03:19
Eskişehir Odunpazarı'nda meydana gelen kazada tramvaydan inen yayalara çarpan otomobil sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza Ayrıntıları

Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı süratli otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle tramvaydan inen yayalara çarptı. Sürücü aracı bıraktığı yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçtı; polis soruşturması devam ediyor.

Ölenlerin Kimlikleri

Kazada hayatını kaybedenler arasında Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı bulunuyor. Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Samiye Saygı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmetli olarak çalıştığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

