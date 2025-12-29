DOLAR
Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Genişletildi — Dalgıçlar Su Altı Arama Başlattı

Balıkesir Erdek'te kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için Kapıdağ'da aramalar genişletildi; dalgıçlar gölette su altı arama başlattı, ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:41
Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Genişletildi — Dalgıçlar Su Altı Arama Başlattı

Kapıdağ’da kayıp Elif Kumal için aramalar genişletildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kampta kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor. Kapıdağ Yarımadası’nda yürütülen çalışmalarda jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Bandırma Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (BAK) de arama faaliyetlerine katıldı.

Olayın seyri ve güvenlik kamerası incelemesi

Edinilen bilgilere göre, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yapan Elif Kumal’ın, kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldığı öğrenildi. Kumal’dan o saatten sonra haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal’ın kullandığı aracın ne Erdek ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi.

Arama çalışmaları ve ekipler

Bunun üzerine bölgede geniş çaplı bir seferberlik başlatıldı. AFAD’ın dron destekli arama timleri, 50’den fazla jandarma komando, iz köpekleri, UMKE ekipleri ve gönüllüler Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanları karış karış tarıyor. Bölgeyi yakından tanıyan off-road grupları da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmalarına jandarma arama kurtarma birimlerine bağlı dalgıçlar da dahil edildi. Ekipler, gölet ve çevresindeki su kaynaklarında su altı arama faaliyetlerine başladı.

Ayrıca arama sırasında, Elif Kumal’ın kullandığı araca ait olabileceği değerlendirilen bir parçaya ulaşıldığı, parçanın bulunduğu noktada aramaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Yetkililerin çağrısı

Yetkililer, Elif Kumal’ı gören, aracına rastlayan ya da olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi. Bölgede arama ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

