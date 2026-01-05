Afyonkarahisar'da Tırın Mopete Çarpması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tırın mopete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.T. idaresindeki 26 674 plakalı tır, A.K.'nin kullandığı 03 AFN 743 plakalı mopet'e çarptı. Kazada mopet sürücüsü ile yanında bulunan A.N.K. (10), R.F.K. (7) ve Döndü Korkmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Döndü Korkmaz hayatını kaybetti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaza sonrası tır sürücüsü K.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

