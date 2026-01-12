Afyonkarahisar İcikli Köyü'nde Ev Yangını: Sobadan Çıkan Alevler Korkuttu

Afyonkarahisar Şuhut ilçesi İcikli köyünde soba nedeniyle çıkan ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:47
Afyonkarahisar İcikli Köyü'nde Ev Yangını: Sobadan Çıkan Alevler Korkuttu

Afyonkarahisar İcikli Köyü'nde Ev Yangını

Soba yakma sırasında başlayan alevler, çevreyi alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde çıkan ev yangını korku dolu anlara neden oldu.

Olayda, M.E. isimli yaşlı kadın sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evden yoğun dumanların yükselmesine yol açtı.

Evden dumanlar çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

