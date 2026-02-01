Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Antalya-Isparta karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:56
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Kaza ve müdahale

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, arama-kurtarma ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; bazı yaralıların durumu ağır olduğu için Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Valilikten açıklama

Burdur Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu’nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde iki binek aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE ANTALYA-ISPARTA KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI...

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE ANTALYA-ISPARTA KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU İLK BELİRLEMELERE GÖRE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
6
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları