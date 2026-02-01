Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Kaza ve müdahale

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, arama-kurtarma ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; bazı yaralıların durumu ağır olduğu için Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Valilikten açıklama