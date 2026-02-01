Refah Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü Geçişler Yarın Bekleniyor

COGAT tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kısmi olarak açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı sadece yaya geçişine açıldı. Bugün, sınır kapısının işleyişini test etmek ve değerlendirmek için bir pilot uygulama yürütülüyor. Bölge halkının Gazze'ye giriş ve çıkış olmak üzere çift yönde geçişlerine yarın başlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kısmi açılma ve pilot uygulama

Sınır kapısının yalnızca yaya geçişlerine açıldığı ve bugün bir pilot uygulama ile kapının işleyişinin test edildiği vurgulandı. Yetkililer, pilot uygulamanın değerlendirilmesinin ardından planlanan çift yönlü işlemlerin yarın başlatılmasının beklendiğini belirtti.

Filistinli yetkililer ve geçiş denetimi

Sınır kapısı yakınlarında hareketlilik gözlenirken, Filistin Sağlık Bakanlığı bir yetkilisi, Filistin Yönetimi’ni temsil eden yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) misyonuna katılmak üzere Filistin kapısına doğru ilerlediğini bildirdi. Yerel kaynaklar, henüz sınırdan giriş ve çıkışına izin verilecek Filistinlilerin sayısına ilişkin kesin bir anlaşma olmadığını aktardı. Açıklamalarda ayrıca Mısır'ın, İsrail’in bölgeden ayrmasına izin verilecek tüm kişileri kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Kapının kapalı kalma süreci ve ateşkes sonrası beklenti

Refah Sınır Kapısı, Gazze halkı ve insani yardım lojistiği için hayati öneme sahip bir geçiş noktası. Kapı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, işgal güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mayıs 2024 itibarıyla kapalı tutuluyordu. Taraflar arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında rehine takaslarının tamamlanmasının ardından, kapının yeniden çift yönlü geçişlere açılmasının beklendiği kaydedildi.

