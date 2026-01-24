Ağrı'da Kış Trafik Denetimleri Sürüyor: Sürücülere Kritik Uyarılar

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarına karşı kent genelinde trafik denetimleri ve bilgilendirme uygulamalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 19:18
Ağrı'da Kış Trafik Denetimleri Sürüyor: Sürücülere Kritik Uyarılar

Ağrı'da kış trafik denetimleri sürüyor

Eş zamanlı uygulamalarla sürücülere uyarılar yapıldı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin beraberinde getirdiği olumsuz hava ve yol şartlarına karşı il genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kış aylarında artış gösteren gizli buzlanma, kar yağışı ve görüş mesafesindeki azalma gibi risklere karşı sürücülerin daha dikkatli olmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Denetimler kapsamında araç sürücülerine; gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması, güvenli takip mesafesinin korunması, kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin yol kullanıcılarını muhtemel riskler konusunda uyardığı ve güvenli sürüş bilincinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kış şartlarının etkili olduğu dönemlerde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan, hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına titizlikle uymaları istendi.

İl genelinde sürdürülen uygulamalarla birlikte, olumsuz hava şartlarında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış şartlarına uygun ekipman bulundurulması ve yol durumuna göre kontrollü seyir edilmesinin önemine değinildi.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KIŞ MEVSİMİNİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ OLUMSUZ HAVA VE YOL...

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KIŞ MEVSİMİNİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ OLUMSUZ HAVA VE YOL KOŞULLARINA KARŞI İL GENELİNDE TRAFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KIŞ MEVSİMİNİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ OLUMSUZ HAVA VE YOL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
2
Kocaeli Başiskele'de Dalgıç Kıyafetli Erkek Cesedi Bulundu
3
Şavşat Dereiçi Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: Ahmet Uzun'un Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Başakşehir'de Park Halindeki Tır Freni Boşaldı: 5 Araca Çarptı, 2 Araç Kullanılamaz
5
Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti
6
Safranbolu'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları