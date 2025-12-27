DOLAR
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı

Antalya Kepez'te kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 10 yıldır biriktiren yaşlı çiftten 838 bin lira aldırdı; çift polise şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:07
Kepez Emek Mahallesi'nde telefon dolandırıcılığı

Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesinde gerçekleşen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi, araba alma hayaliyle yaklaşık 10 yıldır para biriktiren yaşlı çift oldu. Dolandırıcılar, bankaya "FETÖ operasyonu yapılacak" diyerek hesaplarındaki parayı başka hesaba aktarmalarını istedi.

Fatma Kaya (71) ve Abdil Kaya (72), panikleyerek bankaya gitti. Telefonu kapatmaması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, parayı verilen hesaba yatırmalarını ve yatırılan hesap sahibini "damadımız" olarak söylemelerini istedi. Çift, dolandırıcıların yönlendirmesine uyarak bankadan 838 bin lirayi verilen hesap numarasına havale etti.

Parayı gönderdikten kısa süre sonra şüphelenen çift, durumu çocuklarına anlattı ve gerçeği fark ederek polise gidip şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Fatma Kaya olayı anlatırken, "Çocuklarımın ismini de söyledi. Onları söyleyince polis olduğuna inandım. Bankaya gittiğimizde oradaki çalışan parayı nereye yollayacağımı sordu, damadımız dedik. Çünkü telefondakiler öyle söylememizi istemişti. Dolandırıldık. Paramızı geri getirsinler" dedi.

Abdil Kaya ise olay anını şöyle aktardı: "Bankaya FETÖ operasyonu yapacağız, siz kimseyle konuşmayın. Sizin hesabınızdaki para merkez bankası teminatında olacak’ dedi. Neticede evden çıktık ve telefon açıktı. Bankada işlemi yaptık, bankadan 100 metre uzaklaşmamızı söyledi. 5 dakika geçmedi, dolandırıldığımızı anladık. Başka canlar yanmasın istiyoruz. Resmi kurumda emekliyim. Mağdur olduk, inşallah mağduriyetimiz de giderilir. Bu parayı alan ölse bile, devlet onu kabirde de bulur. Devletimiz güçlüdür".

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

