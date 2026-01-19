İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

İstanbul Sultangazi’nin Cebeci Mahallesinde, saat 11.30 sıralarında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi koparak sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, çatıda biriken kar aniden koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karın ağırlığıyla otomobilin çatısında çökme oluşurken, cam ve kaput kısmında da hasar meydana geldi.

Araç sahibinin açıklaması

Araç sahibi Hüseyin Koçer, "Kar nedeniyle bugün işe gitmediğim için evdeydim. Yüksek bir ses geldi, dışarı çıktık. Benim arabamın üzerine kar düşmüş. Baktım, araçta bayağı hasar var. Karşı komşuyla irtibata geçtik ama yanaşmıyor. Aracın tavanında, camında ve kapısında hasar var. Ben de tamirciyim, bunun en az 150 bin TL masrafı var. Daha sonra gereken bütün işlemleri başlatacağız" dedi.

Olay anına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı, araçta oluşan hasar büyük çaplı olarak kayıtlara geçti.

