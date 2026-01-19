İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çatıda biriken kar kütlesi park halindeki araca düştü; şans eseri yaralanan yok, araçta büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:21
İstanbul Sultangazi’nin Cebeci Mahallesinde, saat 11.30 sıralarında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi koparak sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, çatıda biriken kar aniden koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karın ağırlığıyla otomobilin çatısında çökme oluşurken, cam ve kaput kısmında da hasar meydana geldi.

Araç sahibinin açıklaması

Araç sahibi Hüseyin Koçer, "Kar nedeniyle bugün işe gitmediğim için evdeydim. Yüksek bir ses geldi, dışarı çıktık. Benim arabamın üzerine kar düşmüş. Baktım, araçta bayağı hasar var. Karşı komşuyla irtibata geçtik ama yanaşmıyor. Aracın tavanında, camında ve kapısında hasar var. Ben de tamirciyim, bunun en az 150 bin TL masrafı var. Daha sonra gereken bütün işlemleri başlatacağız" dedi.

Olay anına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı, araçta oluşan hasar büyük çaplı olarak kayıtlara geçti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

