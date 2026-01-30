Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman Yeni Siirt Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 00:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:07
Kaza yerinden ilk bilgiler

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Batman Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara, ardından aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

