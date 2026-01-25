Mustafakemalpaşa'da otoyolda can pazarı: Tır 3 araca çarptı, 8 yaralı

Mustafakemalpaşa'da otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı

Köpeklere çarpan araçların durması zincirleme kazaya yol açtı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sularında Mustafakemalpaşa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Yunus Y. idaresindeki 10 EY plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeklere çarptı. Hasar gören araç sürücü tarafından sağ şeride yanaştırıldı.

Olay yerine yardım için duran araçlar arasında, içerisinde kazazedenin yakınlarının bulunduğu Ömer Y. (18) yönetimindeki 16 AU plakalı otomobil ile Muhammet T. idaresindeki 10 ALY plakalı araç yer aldı. Bu sırada arkadan gelen Onur Y.'nin kullandığı 11 TH plakalı tır, söz konusu üç araca birden çarptı.

Kazanın ardından olay yerinde adeta savaş alanı görüntüsü oluştu ve 8 kişi yaralandı. Yaralıların, gözyaşları içerisinde olay yerine gelen 112 ekiplerinden yardım istemeleri çevredeki kameralara yansıdı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

