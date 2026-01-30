Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı

Beyoğlu'da otelde çıkan yangında 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı

Olay yeri ve zaman

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Karun Çıkmazı Sokak’ta bulunan bir otelde çıktı.

Olayın gelişimi ve müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası üst katlar yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle üst kattaki bazı kişiler kendi imkanlarıyla otelden çıkmayı başardı. Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olay nedeniyle otelde hasar meydana geldi ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tanık ifadeleri

Kadir Güzel olayı anlatarak, "Otelde kalıyorduk. Birden dumanlar yükseldi. Yabancı müşteriler panik oldu. Panik yapmayın buradaki itfaiye 'çok güçlüdür' dedim. İnsanların maddi kaybı var. Bazı müşteriler panikle telefonlarını bazıları ise fotoğraf makinelerini düşürdü. İtfaiye mükemmeldi. Avrupa’da yaşadım ben, orada bile bu kadar hızlı müdahale edemezler. Buradaki en büyük sorun ise yangın merdiveni olmaması. Yangın merdiveni olmaması büyük bir sorun. Otel ara sokaklarda olsaydı, itfaiye giremeseydi büyük bir facia yaşanırdı. İlk anda 10-15 kişi mahsur kalmıştı. Bağıranlar, atlamaya çalışanlar oldu. Devlet yetkilileri elinden geleni yaptı. Biraz geç kalınsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama yangın merdiveni olmaması çok büyük bir handikap" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

