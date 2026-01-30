Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı

Beyoğlu'ndaki otel yangınında mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye tarafından kurtarıldı; yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:11
Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı

Beyoğlu'da otelde çıkan yangında 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı

Olay yeri ve zaman

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Karun Çıkmazı Sokak’ta bulunan bir otelde çıktı.

Olayın gelişimi ve müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası üst katlar yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle üst kattaki bazı kişiler kendi imkanlarıyla otelden çıkmayı başardı. Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olay nedeniyle otelde hasar meydana geldi ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tanık ifadeleri

Kadir Güzel olayı anlatarak, "Otelde kalıyorduk. Birden dumanlar yükseldi. Yabancı müşteriler panik oldu. Panik yapmayın buradaki itfaiye 'çok güçlüdür' dedim. İnsanların maddi kaybı var. Bazı müşteriler panikle telefonlarını bazıları ise fotoğraf makinelerini düşürdü. İtfaiye mükemmeldi. Avrupa’da yaşadım ben, orada bile bu kadar hızlı müdahale edemezler. Buradaki en büyük sorun ise yangın merdiveni olmaması. Yangın merdiveni olmaması büyük bir sorun. Otel ara sokaklarda olsaydı, itfaiye giremeseydi büyük bir facia yaşanırdı. İlk anda 10-15 kişi mahsur kalmıştı. Bağıranlar, atlamaya çalışanlar oldu. Devlet yetkilileri elinden geleni yaptı. Biraz geç kalınsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama yangın merdiveni olmaması çok büyük bir handikap" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BEYOĞLU’NDA, BİR OTELDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ VE BİR KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİNCE...

BEYOĞLU’NDA, BİR OTELDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ VE BİR KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI. YANGIN EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

BEYOĞLU’NDA, BİR OTELDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ VE BİR KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİNCE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptıran 2 Kadın Yakalandı
2
Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu
4
Mustafakemalpaşa'da otoyolda can pazarı: Tır 3 araca çarptı, 8 yaralı
5
Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı
6
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları