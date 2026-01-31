Ahvaz'da Gaz Kaçağı Patlaması: 4 Ölü

Huzistan'ın başkenti Ahvaz'da gaz kaçağı kaynaklı patlamada 4 kişi hayatını kaybetti; Bender Abbas'taki patlamada 1 ölü, 14 yaralı bildirildi.

İran’ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’da bir sivil konutta meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay ve müdahale

Ahvaz İtfaiye Teşkilatı Müdürü Babak Rabiei, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle yaşandığını açıkladı. Yetkili, itfaiye erleri ve arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere yönelik itinalı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bender Abbas'taki patlama

İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde önceki patlamada ise yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İddialar ve resmi yanıt

Ardışık patlamalar, sosyal medyada ABD veya İsrail kaynaklı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yetkililerine yönelik suikast girişimleri iddialarına yol açtı. İran basını bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi ve söz konusu iddiaları yalanladı.

Olayla ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

