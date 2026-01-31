Kırıkkale'de Çocukların Oynadığı 11 Top Mermisi Muhafaza Altına Alındı

Kırıkkale'de bahçede bulunan 11 top mermisi, bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası muhafaza altına alındı; mühimmatın MKE imha sahasından getirildiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:31
Kırıkkale'de polis ekipleri, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu 11 adet top mermisi muhafaza altına alındı.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak’ta yürüttükleri çalışma sırasında çocukların bahçede mühimmatla oynadığını gördü. Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı ve bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, bulunduğu değerlendirilen askeri mühimmatları inceledi. Yetkililer, yapılan ön incelemenin ardından mermilerin imha edileceğini bildirdi.

Mühimmatın Kaynağı ve Başlatılan Soruşturma

Soruşturma kapsamında, şüpheli hurdacı A.D. hakkında, mühimmatın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)'na ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirildiği yönünde ifadeler alındı. Bu iddia doğrultusunda resmi işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma, cumhuriyet savcısının talimatı ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülüyor. Yetkililer, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları