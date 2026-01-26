Elazığ’da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ’da Yolcu Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı

Kazada 3’ü yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı

Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi Karayol Sokakında meydana gelen kazada, bir yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3’ü yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 M 0338 plakalı yolcu minibüsü ile A.Y. idaresindeki 23 AY 636 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

