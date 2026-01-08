Beypazarı'nda Fırtına: Ağaç Park Halindeki Otomobile Devrildi

Ankara'nın Beypazarı Ayvaşık Mahallesi'nde şiddetli rüzgar sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi; araçta kimse yoktu, olay maddi hasarla atlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:11
Olayın Detayları

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde etkili olan fırtına, park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar sonucu kopan ağaç aracın üzerine yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede araçta kimse olmadığını tespit etti. Olay, maddi hasar ile atlatıldı.

