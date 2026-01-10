Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Kamyonetine Çarparak Takla Attı

Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Kamyonetine Çarptı
Pazarköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç takla attı, yaralanma yaşanmadı
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil kontrolden çıkarak ilçe belediyesine ait kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil, bir evin bahçesinde yan şekilde devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Olayın ardından yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
