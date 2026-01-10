Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Kamyonetine Çarparak Takla Attı

Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil belediye kamyonetine çarptı; araç takla atıp bir evin bahçesine devrildi. Olayda yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:49
Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Kamyonetine Çarparak Takla Attı

Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Kamyonetine Çarptı

Pazarköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç takla attı, yaralanma yaşanmadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil kontrolden çıkarak ilçe belediyesine ait kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil, bir evin bahçesinde yan şekilde devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayın ardından yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

