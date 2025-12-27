DOLAR
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Esenyurt'ta saat 17.10'da kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:59
Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

