Akçakale'de Ahırdan Çalıntı Otomobil Çıktı — Şüpheli Gözaltında

Akçakale'de jandarma, Yukarıderen Mahallesi'nde M.T.'nin ahırında çalıntı otomobil buldu; araç ruhsat sahibine teslim edildi, M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:38
Akçakale'de ahırda çalıntı otomobil bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri, evinin ahır kısmında saklanan bir aracın çalıntı olduğuna dair duyum üzerine operasyon düzenledi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı Yukarıderen Mahallesi’nde ikamet eden M.T. hakkında, evinin ahır bölümünde çalıntı otomobil sakladığı yönünde güvenlik güçlerine bilgiler ulaştı. Elde edilen bulgular doğrultusunda adli makamlara başvurularak arama kararı alındı.

Arama kararı kapsamında M.T.’nin ikametinde yapılan arama sonucu, bahse konu çalıntı otomobil ahırda bulundu. Araç üzerinde yapılan sorgulamada, kaydının çalıntı olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve Sonrası

Olay yerinde müdahale eden jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ruhsat sahibine teslim edildi. Şüpheli M.T. hakkında çalıntı araç bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

