Akhisar'da Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 1 Kişi Suçüstü Yakalandı

Akhisar'da jandarma ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 metre derinlikte kazı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:22
Operasyon detayları

Akhisar'da kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında görevli ekipler harekete geçti.

JASAT ve asayiş timlerinin yürüttüğü takip ve gözetleme çalışmaları sonucunda, şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kazının yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede kullanılan çeşitli suç aletleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı, malzemelere el konuldu ve bölge için güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Yakalanan şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

