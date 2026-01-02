Akhisar'da Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 1 Kişi Suçüstü Yakalandı

Operasyon detayları

Akhisar'da kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında görevli ekipler harekete geçti.

JASAT ve asayiş timlerinin yürüttüğü takip ve gözetleme çalışmaları sonucunda, şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kazının yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede kullanılan çeşitli suç aletleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı, malzemelere el konuldu ve bölge için güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Yakalanan şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

