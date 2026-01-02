Demirci'de Kaçak Tütün Operasyonu: 140 kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Demirci'de Kaçak Tütün Operasyonu

Emniyet ekipleri geniş çaplı arama yaptı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Operasyonu Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Hacıbaba Mahallesi'nde E.T. isimli şüpheliye ait araç ve depoda yapılan aramalarda; 140 kilogram kıyılmış tütün, 16 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 adet boş makaron bulundu.

Olayla ilgili olarak E.T. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

