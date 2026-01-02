DOLAR
Demirci'de Kaçak Tütün Operasyonu: 140 kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Manisa Demirci'de düzenlenen operasyonda 140 kg kıyılmış tütün, 16.100 dolu makaron ve 81.200 boş makaron ele geçirildi; bir şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:54
Demirci'de Kaçak Tütün Operasyonu

Emniyet ekipleri geniş çaplı arama yaptı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Operasyonu Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Hacıbaba Mahallesi'nde E.T. isimli şüpheliye ait araç ve depoda yapılan aramalarda; 140 kilogram kıyılmış tütün, 16 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 adet boş makaron bulundu.

Olayla ilgili olarak E.T. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

