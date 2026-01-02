Rusya'nın Harkov Saldırısı: 5 Katlı Bina Vuruldu, En Az 25 Yaralı

Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda, füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, bölgede iki balistik füzenin isabet ettiğini belirtti.

Syniehubov, kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede tedavi gördüğünü ve birinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

