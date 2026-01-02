DOLAR
Rusya'nın Harkov Saldırısı: 5 Katlı Bina Vuruldu, En Az 25 Yaralı

Harkov’da bir füzeyle 5 katlı binanın vurulması sonucu en az 25 kişi yaralandı; 16’sı hastanede, bir kişinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:14
Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda, füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, bölgede iki balistik füzenin isabet ettiğini belirtti.

Syniehubov, kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede tedavi gördüğünü ve birinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları