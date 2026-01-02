DOLAR
Şırnak’ta 15 Yıl 7 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Şırnak’ta 75’inci &quot;narko alan&quot; operasyonunda, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:53
75’inci "narko alan" uygulamasında operasyon

Şırnak’ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kentte gerçekleştirilen 75’inci "narko alan" uygulaması kapsamında, gençleri ve çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada şüphelilere yöneltilen harekât neticesinde aranan şahıs bulundu.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

