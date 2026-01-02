Şırnak’ta 15 Yıl 7 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
75’inci "narko alan" uygulamasında operasyon
Şırnak’ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kentte gerçekleştirilen 75’inci "narko alan" uygulaması kapsamında, gençleri ve çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada şüphelilere yöneltilen harekât neticesinde aranan şahıs bulundu.
Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
