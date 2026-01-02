DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Muğla Merkezli DEAŞ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Muğla merkezli eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı; mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:42
Muğla Merkezli DEAŞ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Muğla Merkezli DEAŞ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve Gözaltılar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye Süreci ve Kararlar

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler önlem amacıyla jandarma araçlarıyla ayrı ayrı adliyeye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları