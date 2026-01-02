Muğla Merkezli DEAŞ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve Gözaltılar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye Süreci ve Kararlar

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler önlem amacıyla jandarma araçlarıyla ayrı ayrı adliyeye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı