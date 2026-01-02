Muğla Merkezli DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon

Muğla merkezli yürütülen ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Operasyonlar, İstanbul, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyon kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine sevk edildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler önlem amacıyla jandarma araçlarıyla ayrı ayrı adliyeye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde, 17 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

MUĞLA MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI