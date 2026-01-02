Akhisar Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişiye İşlem

Akhisar Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

JASAT ve asayiş timlerinden yılbaşı öncesi başarılı müdahale

Manisa’nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu kaçak alkol ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında kaçak alkol ve uyuşturucu temin edilerek satışa sunulacağı bilgisi üzerine yürütülen teknik ve fiziki takip sonrasında, adli makamlardan alınan arama kararlarıyla şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 195 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen hap, 55 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 20 litre etil alkolden elde edilmiş kaçak ve sahte alkol, muhtelif miktarda alkol yapım kitleri, 6 bin 740 adet kaçak dolu makaron, 6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 adet bıçak ile işletme içerisinde satışa hazır 33 adet muhtelif sahte ürün ele geçirildi ve el konuldu.

Toplam 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçlarından adli işlem yürütülüyor.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT VE ASAYİŞ TİMLERİNCE KAÇAK ALKOL VE UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 4 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.