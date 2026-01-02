DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,45 0,3%
ALTIN
5.975,21 -0,16%
BITCOIN
3.872.605,42 -1,96%

Akhisar Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişiye İşlem

Akhisar Jandarma, kaçak alkol ve uyuşturucu satışı şüphesiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi hakkında işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:19
Akhisar Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişiye İşlem

Akhisar Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

JASAT ve asayiş timlerinden yılbaşı öncesi başarılı müdahale

Manisa’nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu kaçak alkol ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında kaçak alkol ve uyuşturucu temin edilerek satışa sunulacağı bilgisi üzerine yürütülen teknik ve fiziki takip sonrasında, adli makamlardan alınan arama kararlarıyla şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 195 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen hap, 55 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 20 litre etil alkolden elde edilmiş kaçak ve sahte alkol, muhtelif miktarda alkol yapım kitleri, 6 bin 740 adet kaçak dolu makaron, 6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 adet bıçak ile işletme içerisinde satışa hazır 33 adet muhtelif sahte ürün ele geçirildi ve el konuldu.

Toplam 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçlarından adli işlem yürütülüyor.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT VE ASAYİŞ TİMLERİNCE KAÇAK ALKOL VE...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT VE ASAYİŞ TİMLERİNCE KAÇAK ALKOL VE UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 4 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları