Aksaray'da 15 Yaşındaki Çocuğu Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sosyal medya kaynaklı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 15 yaşındaki Y.K. pompalı tüfekle yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (15) ile arkadaşı A.E.A. (18) sosyal medya mesajları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bir araya gelip konuşmak isterken kavga çıktı. Kavga esnasında şüpheli A.E.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.K.'ye ateş açtı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan çocuk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Asayiş ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler A.E.A. (18) ve İ.A.O. (15), Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden A.E.A. tutuklanırken, İ.A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İşlemler sırasında, tutuklanan A.E.A.'nın daha önce 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

