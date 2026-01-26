Manisa'da 38 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Yunusemre Muradiye Mahallesi'nde jandarma uygulamasında ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan denetimde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan M.K.B. isimli şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma ve çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manisa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE, HAKKINDA 38 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.