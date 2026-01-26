Manisa'da 38 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.B. Muradiye Mahallesi'nde jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:45
Yunusemre Muradiye Mahallesi'nde jandarma uygulamasında ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan denetimde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan M.K.B. isimli şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma ve çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manisa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

