Aksaray'da 2 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Ereğlikapı Mahallesi'ndeki Özlem Apartmanı'nda olay

Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak adresinde bulunan iki katlı müstakil binanın 2. katında yangın çıktı. Yangının çıktığı daire, Özlem Apartmanı içinde yer alıyordu.

Edinilen bilgiye göre yangın, apartmanın 2. katında bulunan ve yabancı uyruklu şahısların kaldığı dairede başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen 5 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

