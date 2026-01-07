Aksaray'da 2 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Aksaray Ereğlikapı'da Özlem Apartmanı'nın 2. katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:19
Aksaray'da 2 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Aksaray'da 2 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Ereğlikapı Mahallesi'ndeki Özlem Apartmanı'nda olay

Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak adresinde bulunan iki katlı müstakil binanın 2. katında yangın çıktı. Yangının çıktığı daire, Özlem Apartmanı içinde yer alıyordu.

Edinilen bilgiye göre yangın, apartmanın 2. katında bulunan ve yabancı uyruklu şahısların kaldığı dairede başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen 5 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AKSARAY’DA 2 KATLI MÜSTAKİL BİNANIN 2. KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK...

AKSARAY’DA 2 KATLI MÜSTAKİL BİNANIN 2. KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.

AKSARAY’DA 2 KATLI MÜSTAKİL BİNANIN 2. KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları