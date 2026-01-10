Aksaray'da Aday Sürücü Alkollü Kaza Yaptı: "İlk Defa İçtim, Onda da Kaza Yaptım"

Aksaray'da aday sürücü alkollü kaza yaptı

Kaza Detayları

Aksaray'ın Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirtilen aday sürücü yola çıkarak kaza yaptı.

68 HH 870 plakalı aracı kullanan Mustafa Y. (20), yolun buzlu olduğunu fark etmeyip virajda frene bastı. Frene basma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak bir elektrik panosuna çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri sürücüyü kontrol etti.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olduğu belirlenen gencin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

Mustafa Y. kazaya ilişkin, "Hasar büyük, hızım da düşüktü ama hava buzlu olduğundan dolayı yapacak bir şey yok. Alkollü araç kullanmak kanunen yasak ağabey de alkol içmeyen bir insanım. Bugün bir tek kadeh attım, o da kontrolde çıktı. İlk defa içtim, onda da kaza yaptım" dedi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil, olay yerine çağırılan sürücünün yakınlarına teslim edildi.

