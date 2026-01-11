Jandarmadan Sürücülere Hayati Uyarılar: Hakkâri'de Kış Trafik Denetimleri

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, Şemdinli'de kış koşullarına karşı sürücülere trafik tedbirleri, kış lastiği ve hız uyarıları yapıyor; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:07
Jandarma ekiplerinden yoğun bilgilendirme ve denetim

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri, kış mevsiminde trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde sürücülere yönelik kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleri, olumsuz hava şartlarında güvenli araç kullanımı, kış lastiğinin önemi, emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesi ve hız kurallarına uyulması konularında detaylı uyarılarda bulundu.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kış mevsimi boyunca kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

